¿Que debo hacer si me pierden la maleta en el aeropuerto?

Ahora que llega la época de las vacaciones de verano hay que tener muy en cuenta, dentro de todo lo que se debe planear, cuál va a ser el medio de transporte para hacer el viaje. Evidentemente, es uno de los factores decisivos para elegir el destino del viaje, el tiempo invertido en el trayecto, la cantidad de equipaje que se puede llevar… En el caso del avión, existen muchas aerolíneas que tienen unas condiciones muy concretas sobre el equipaje que deben cumplirse o te expones a que te pongan un recargo en el precio final de tu billete. ¿Pero y si te pierden la maleta? Seguro que de buenas a primeras no has pensado esta posibilidad, pero existe. Son muchísimas las historias de gente que no encuentra su maleta al llegar al destino del vuelo y hay que tener muy claro cuáles son los pasos a seguir en ese caso.

Evidentemente, si sucede tras el viaje de ida, la estancia se va a ver claramente afectada por el incidente. Si tardan en devolverte tu equipaje o sencillamente no lo recuperas, vas a tener que ir a hacer compras para poder pasar tu estancia de la manera más cómoda posible. Por otro lado, si sucede tras el viaje de vuelta, las consecuencias no son tan graves porque puedes gestionar todos los trámites desde la tranquilidad de estar ya en tu hogar.

De todos modos, aunque perder la maleta es todo un mal trago por el que nadie quiere pasar, tampoco hay que caer en el desconsuelo. Eso sí, tampoco hay que dejarlo pasar, sino que deben tomarse las medidas necesarias para recuperar lo que es tuyo. Lo primero que debes hacer es poner una reclamación conforme tu equipaje no aparecido en la cinta de maletas del aeropuerto. Si desde la compañía aérea te confirman que todo el equipaje del avión ha sido descargado y tu maleta no ha aparecido, poner una denuncia es el primer paso. Para ello, debes utilizar los formularios oficiales llamados documentos PIR (Property Irregularity Report, en inglés).

En caso de que tu vuelo haya llegado de noche y los trabajadores de la aerolínea con la que has viajado no se encuentren en sus mostradores, puedes recurrir a la policía. Generalmente, en cualquier momento puedes encontrar a Policía Nacional o Guardia Civil en el aeropuerto, así que acude a ellos y expón tu denuncia. Una vez has constatado la pérdida de tus pertenencias solo queda esperar. Normalmente, este tipo de incidentes se resuelve en un plazo de 21 días, y en caso de no hacerlo, tendrás derecho a una indemnización. Se debe establecer el contenido del equipaje perdido y se presenta ante la compañía aérea y la Administración de Consumo de la provincia en la que te encuentres.