Hay muchísimos pueblos en España que no superan los 1000 habitantes, esto los vuelve fascinantes para disfrutar de unas vacaciones seguras con tus seres queridos. No es un secreto para nadie, todos queremos ir a un sitio que sea mágico, y no sólo por sus paisajes, sino también por la tranquilidad que pueda haber en el espacio. Como de lugar queremos alejarnos de las grandes ciudades, las cantidades de personas, deseamos un lugar bonito, seguro, y que en definitiva nos conecte con lo mejor de nosotros.

Te invitamos a conocer los pueblos de España donde hay pocas personas, pero son realmente increíbles.