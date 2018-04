Los productos que menos éxito han tenido en Mercadona

Los productos de Mercadona, por norma general, suelen tener mucho éxito. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en las que los productos de Mercadona no merecen la pena y es por eso por lo que, al final, han tenido menos éxito. Claro está que no nos referimos a aquellos productos que han decidido retirar del mercado, sino a los que, a pesar de tener un hueco en Mercadona, no son tan vendidos como se esperaban.

A continuación vamos elaborar una lista con esos productos que han tenido poco éxito en Mercadona. No te lo pierdas si quiere saber qué es lo que no tienes que comprar en el supermercado de Juan Roig. Así te ahorrarás algunos euros, que nunca viene mal.