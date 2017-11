Te levantas por la mañana, abres los ojos y ves a tu pareja, quien tiene una cara poco amigable, como si estuvieran recién peleados. Obviamente estarás sorprendido, pues acabas de despertar. “¿Qué ha pasado?”, te estarás preguntando. Para todos aquellos que han tenido situaciones similares, hoy veremos los problemas de hablar dormido.

La somniloquía, mejor conocida como “conversaciones nocturnas”, es un trastorno del sueño, específicamente, referido a hablar en voz alta mientras dormimos. Aunque no lo parezca, esto es más común de lo que creemos. Los que viven solos tienen la suerte de no molestar a nadie, sin embargo, cuando tienes pareja la historia es muy distinta.

¿A qué se deben los problemas de hablar dormido?

La somniloquía le sucede a todos, al menos una vez en sus vidas. Aunque no existe una causa definitiva para los casos puntuales, la falta de sueño es uno de los detonantes más comunes. Si tienes problemas para conciliar el sueño, entonces es probable que empieces a hablar cuando duermas. El exceso de alcohol y la fiebre también influyen.

Aunque es un trastorno, éste no representa ningún peligro para la salud. Y, como es tan común, se le suele dar poca importancia. Sin embargo, cuando los problemas de hablar dormido son recurrentes, es posible que sean causados por el sonambulismo, la trisomía, los terrores nocturnos, el exceso de estrés y el síndrome de apnea-hipopnea.

¿Y cómo puedo evitar que se repitan los problemas de hablar dormido?

La mayoría del tiempo no nos damos cuenta, sin embargo, la somniloquía es común, por lo tanto, los problemas de hablar dormido también son bastante usuales, sobre todo en niños y adolescentes (un 80% de ellos se ve afectado). No hay necesidad de solucionarlo, tomando en cuenta que no representa un riesgo para nuestra salud.

De hecho, varias investigaciones señalan que, además de no ser dañino para nuestra vitalidad y energía, tampoco es muy interesante lo que mencionamos. En la mayoría de los casos, solo se trata de discursos sin sentido, los cuales duran pocos minutos. Es un acto muy fascinante, pero es poco probable que reveles algún dato embarazoso.

No obstante, si en verdad quieres eliminar la somniloquía, es decir, los problemas de hablar dormido, entonces puedes probar establecer buenos hábitos de sueño, y tratar las condiciones subyacentes. El tratamiento para lesiones en la cabeza, trastornos de sueño, tiroides, entre otros; puede ser la raíz del problema, así que debes revisarlos.

Los medicamentos deben ser tu último recurso, dado que estos no van a curar el problema, sino que promoverán patrones irregulares de sueño. Lo más recomendable es consultar un terapeuta del sueño, quien te enseñará técnicas y prácticas que, con constancia, esfuerzo y dedicación, solucionará todos los problemas de hablar dormido.