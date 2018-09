Infecciones y otros problemas que puedes tener al hacerte un tatuaje

Aunque parezca mentira, hay diversos problemas al hacerte un tatuaje. Todos sabemos que son muy bonitos, muy originales (aunque ahora los lleva tanta gente que lo original es no tener) y estamos como locos por ellos, pero eso no significa que no sean del todo seguros. Tatuar es un arte, y aunque sea cierto que podemos evitar algunos de estos problemas yendo a tatuadores de calidad y siguiendo las instrucciones, nunca estaremos del todo a salvo.

En concreto, hay 10 problemas al hacerte un tatuaje muy comunes como infecciones, rechazo social o incluso riesgo de cáncer. Algunos de estos grandes problemas, se pueden solucionar por precaución, pero otros, no se pueden solucionar de ninguna forma, siendo totalmente inevitables. Seguro que después de leer este top, te lo vas a pensar dos veces antes de tatuarte algo en la piel, y nunca lo volverás a ver de la misma forma.