Cómo preparar los 10 cócteles más tomados en todo el mundo

Los cócteles son una de esas combinaciones perfectas para celebraciones o para disfrutar entre amigos. Hoy en día ya no hace falta salir de casa para poder disfrutar de alguno de ellos. Porque tenemos las recetas y así, nos podemos dar un capricho siempre que lo necesitemos.

Hoy te contamos cómo puedes preparar los cócteles más famosos de todo el mundo. Seguro que todos ellos te sonarán y mucho, pero quizás no sabías cómo realizarlos. Pues a partir de ahora ya no tienes excusa para no darte ese capricho, pero desde luego, recuerda que siempre tiene que ser con moderación.