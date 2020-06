1 La etapa de los 20 años

Cuando termina la adolescencia, se viene una etapa que comienza lo que llamaríamos el ser adultos. Luego de haber pasado por un proceso de crecimiento biológico, la persona empieza a trazar sus metas en la vida, es la edad de las responsabilidades.

Pero está muy lejos de serlo, realmente a los 20 años, las preocupaciones de la vida son pocas, pues como bien sabemos el chico apenas comienza la adultez, y viene de una infancia en la que no sólo se dedicaba a ir a la escuela, estudiar para los exámenes, mientras sus padres se encargaban de todo en a casa. Lo más común a esta edad son las relaciones.

Sobre todo relaciones que no duran porque en este punto de la vida, las cosas se toman con diversión. Un ejemplo de esto es el caso de los hombres, a quienes se les puede despertar el interés por una chica, pero de un momento a otro pierde el gusto porque no toman las relaciones con seriedad, y en una cita ya se acaba todo. De tal forma que a esta edad no hay preocupaciones que puedan perturbarte.