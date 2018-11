Escote indiscreto y otras prendas que la Reina Letizia no debería utilizar

Pantalones tipo chándal con raya lateral

Lo cierto es que se han puesto de moda desde hace un par de temporadas. Los pantalones con rayas laterales ya se pueden encontrar en diversos estilos, aunque uno de los que más triunfan es el color negro con la raya en blanco. Algo que también capturó la atención de la Reina Letizia. Fue a finales del año 2016, en un acto en la Zarzuela, donde se atrevió con este look en color negro, que lo firmaba Hugo Boss.

Un estilo que se completaba con una camiseta de manga corta. Lo cierto es que en este caso, parece que el look también fue ciertamente criticado. Por un lado, porque al tratarse de un evento en Zarzuela, quizás no fuera el más indicado para presidirlo. Pero por otro lado, parece que el estilo no ha sido acertado, al mismo tiempo que un poco sobrio. Pero desde luego, seguro que ella ha sido una de las que más cómodas ha estado con él, así que, en este caso no podemos decir más.