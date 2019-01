Falda de 13 euros y otras prendas de bajo coste que la Reina Letizia luce diariamente

La Reina Letizia con falda de Zara

La Reina se ha dejado ver con una de las prendas de moda. Más que nada porque entre el estampado y su caída lo tenía todo para triunfar. Se ha decantado por Zara para presidir algunas recepciones en la Zarzuela. Además, con un look invernal pero siempre, con mucho estilo. Para ello, eligió unas botas altas en color negro y de fino tacón. La falda, que es protagonista, cuenta con un largo midi, una serie de botones en la parte delantera y una caída muy sencilla.

Ahora en rebajas, la podrás encontrar con 13 euros. Aunque también hay que decir que está a punto de agotarse. No es para menos, ya que cuenta con uno de los estampados de la temporada. El efecto serpiente es siempre protagonista de esos looks más modernos y actuales. Por lo que Letizia no ha dudado en lucir. No es la primera vez que vemos con este tipo de estampados, ya que hace un tiempo, lució otra falda similar pero en corte de tubo. Parece que las tendencias también llegan a la corona.