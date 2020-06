Es habitual que los niños nos hagan preguntas y no sepamos responder. La infancia es uno de los procesos de desarrollo más importantes de todo ser humano, pues esta define lo que será la persona más adelante. Cuando los niños son pequeños su imaginación no para, por tal razón, se le pueden presentar muchas dudas relacionadas al mundo, sobre todo por lo que ellos ven, y por ser niños no tienen la respuesta de lo que sucede.

Muchos padres se sorprenden cuando los hijos comienzan a realizar preguntas, sobre todo cuando no encuentran una manera creativa de explicarle, a todos los pone en apuros. Es normal, porque nunca vamos a saber qué es lo que pasa por la mente de un niño. Dada la situación, hoy te damos a conocer cuáles son las grandes preguntas de los niños que seguramente te han puesto contra la pared por no tener la respuesta.