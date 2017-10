La pregunta que Dan Brown no quiso responder en “El Hormiguero”

Dan Brown es un escritor estadounidense, que publicó uno de los mayores bestsellers del siglo XX, “El Código Da Vinci”. La popularidad que alcanzó el libro fue tan grande, que el director Ron Howard le hizo una adaptación cinematográfica, protagonizada por Tom Hanks y Aubrey Tautou. Recientemenre, el autor estuvo en el programa de entrevistas, “El Hormiguero”, pero no quiso responder una de las preguntas que se le hizo.

Brown es autor de una larga serie de libros que siguen al profesor de iconografía y simbología religiosa, Roger Langdon. Langdon ha aparecido en cuatro libros publicados por Brown: “Ángeles y Demonios”, “El Código Da Vinci”, “El Símbolo Perdido” e “Inferno”. Como ya se mencionó, Langdon es interpretado por Tom Hanks en las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de estos libros.

¿Cuál fue la pregunta que Dan Brown no quiso responder?

Durante su participación en el programa “El Hormiguero”, se vio a un Dan Brown muy entretenido, respondiendo las preguntas que le hacía Pablo Motos de manera muy divertida, dando a conocer algunos de los datos sobre su infancia que tal vez no conocíamos. Por ejemplo, una de las cosas que se pudo aprender sobre el autor es que pasó su juventud en Andalucía, incluso estudiando Historia del Arte en la Universidad de Sevilla.

La única pregunta que Brown no quiso responder fue si se ha enamorado alguna vez de una mujer española. El autor se sonrojó, y aseguró que prefería no responder la pregunta, ya que su esposa se encontraba ahí. Fue un momento bastante embarazoso; pero también fue uno que, seguramente, tanto el escritor como Pablo Moros podrán recordar como un momento divertido en sus vidas.

El escritor con corazón español

Otro de los temas más sensibles que Dan Brown tuvo que tocar durante su entrevista, fue el del reciente conflicto por la independencia de Cataluña. El autor asegura que ama a España y ama a Cataluña, por lo que le duele ver este conflicto constante debido a este tema. Espera que todo se pueda resolver de la mejor manera posible, ya que es uno de los mejores países del mundo.

Se nota que el escritor estadounidense tiene un gran cariño por el país, ya que lo considera una tierra rica culturalmente, donde pasó una buena etapa de su juventud. Dan Brown nos demuestra que no tienes que ser de un lugar para poder amarlo, ya que tu corazón siempre estará con él, aunque no hayas nacido, o no hayas vivido ahí.