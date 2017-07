¿Por qué los millennials tienen menos relaciones sexuales?

Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo a la hora de acotar dónde empieza y dónde acaba la generación de millennials, parece consensuarse que comprende entre los nacidos en la década de los 80 hasta el cambio de milenio. Dicho lo cual, este sector de la sociedad, que es nuestro futuro, se ve expuesto a una serie de condicionantes que merman su capacidad de acción, y uno de los temas más importantes es el sexo, ya que que parece que hay cierta reticiencia a mantener relaciones sexuales, si cotejamos los fríos datos estadísticos.

Entre las posibles causas, los expertos aluden a diferentes factores para explicarlo. Una gran diferencia reside en que los jóvenes cada vez abandonan más tarde el hogar de sus padres. La dificultad en el acceso al mundo laboral impide que los millennials tengan independencia económica, lo cual implica que no se puedan emancipar. De esta manera, es más complicado tener intimidad para mantener relaciones sexuales.

Otro elemento crucial es el acceso a la pornografía. Desde la llegada de Internet, los jóvenes tienen un acceso sencillo a gran cantidad de contenidos eróticos, en lugar de ser algo prohibido y de difícil acceso, como sucedía en anteriores generaciones. De esta manera, la pornografía ayuda a cubrir las necesidades sexuales de buena parte de la juventud, por lo que no sienten la necesidad de buscar otra persona para canalizar sus más bajos instintos y desfogarse con relaciones sexuales.

Quizá esa salida del nido familiar también ha afectado a la gestión del tiempo libre. Los millennials no necesitan la liberación de salir de fiesta el fin de semana, ya que se lo pueden pasar encerrado con los videojuegos o con una maratón de series. Esas nuevas aficiones, unidas al boom de las redes sociales, han fomentado un mayor individualismo en la sociedad, que en sus momentos de ocio no tiene la necesidad de compartir las actividades con otras personas. O al menos no físicamente, ya que a través de Facebook o Instagram sí que se comparte hasta el más insignificante de los detalles.

Si bien antes el matrimonio era sagrado y las parejas para toda la vida, hoy en día las relaciones sentimentales son mucho más volátiles, de modo que han perdido importancia en la manera de comportarse. Si alrededor de la mitad de las parejas que se casan se divorcian, ¿qué sentido tiene comprometerse? La figura de la pareja que recorre unida el camino de la vida va perdiendo peso, así que si no hay un proyecto común ni una convivencia, de nuevo, las posibilidades de mantener relaciones sexuales se reducen.

Dejando a un lado el aspecto más lúdico, los índices de natalidad ya se están viendo afectados por esta tendencia. Además, el aumento de esperanza de vida está suponiendo fuertes cambios demográficos, invirtiendo la pirámide población y poniendo en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones.