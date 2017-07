¿Por qué Cristiano Ronaldo alquila vientres si tiene novia?

Recientemente conocíamos la noticia de Cristiano Ronaldo volvía a ser padre a través de la gestación subrogada. Después de que la selección portuguesa terminara su andadura en la Copa Confederaciones, el futbolista viajó para presenciar in situ el nacimiento de sus mellizos, que responden a los nombres de Mateo y Eva.

De nuevo, CR7 ha recurrido a un vientre de alquiler para ser padre. Cristiano Jr., su primogénito, también nació mediante este procedimiento y se rumorea que el futbolista escogió a su madre por catálogo.

Si bien esta es una práctica cada vez más extendida, especialmente entre famosos y en Estados Unidos, sorprende en cierta manera porque en los últimos tiempos se ha visto al portugués muy cercano a su novia Georgina Rodríguez. A pesar de que algunos medios llegan a cuestionar la heterosexualidad del futbolista, lo cierto es que parece tratarse de una relación estable. Por eso se oyen ciertas críticas ante la decisión de optar por una gestación subrogada cuando la chica está en edad fértil y, aparentemente, sana.

La verdad es que las celebrities pocas veces escapan a las críticas y juicios morales, y Cristiano Ronaldo se ha creado a sí mismo un personaje que en ocasiones parece superficial y egoísta. Sin duda, ese perfil encaja con alguien que quiere tener descendencia pero sin las ataduras tradicionales. Evidentemente, dinero no le falta para costearse estos tratamientos, aunque sus recientes problemas con la Hacienda española podrían suponer un varapalo para su bolsillo.

Llama la atención que justo después de anunciar la llegada de los dos bebés, Georgina haya sido pillada por los paparazzi con una barriga que da lugar a las especulaciones. ¿Podría estar embarazada de Cristiano Ronaldo? Está claro que cualquier instantánea de la pareja se mira con lupa y están expuestos al juicio constante de prensa y público, pero de momento no han anunciado nada al respecto. En realidad, no habría ningún impedimento para que también tuvieran un hijo en común. Quizá cuando el futbolista inició el proceso de la gestación subrogada no estaba seguro al cien por cien de que la relación con la italiana fuera a prosperar, y de ahí que optara por esa otra vía.

De momento, las críticas al jugador han llegado y van a seguir llegando. Aquellas personas más tradicionales que creen que los hijos deben nacer de una pareja que ha pasado por el altar no aceptan esta manera “artificial” de crear una familia. Es posible que se pudiera justificar con más argumentos si existiera algún problema de salud o fertilidad, pero no disponemos de datos para afirmar que eso haya sido un factor en este caso.

Otros piensan que el nacimiento de un hijo (dos en este caso) debe ser siempre un motivo de alegría, y desde aquí solo podemos felicitar a Cristiano Ronaldo y desearle lo mejor.