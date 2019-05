Pilar Rubio nos asombra con una peluca rubia con la que luce irreconocible; ya que desde siempre Pilar ha lucido una melena lisa, larga y morena que le ha caracterizado en todo momento y que ahora al parecer quiere dejar en el pasado. Pese a que siempre le ha sido fiel a su belleza natural, ahora se le ha visto con un completo cambio de look que nadie esperaba. Sus fanáticos están que no pueden creerlo; su cabello luce más artificial que el de Kim Kardashian, se está comentando ya en las redes sociales.

La futura mujer de Sergio Ramos se encuentra en la boca de muchos; y no es únicamente porque su enlace cada vez se encuentra más cerca, sino porque de nuevo ha tenido a bien hacerse un cambio de look; que aunque muchos afirman que ha sido un poco extremo; otros afirman que es algo que ya se necesitaba. Todas las famosas deben ir evolucionando con las modas y las tendencias, Pilar Rubio obviamente no ha querido quedarse atrás y ¡Vaya forma de destacarse!

Pilar Rubio vuelve a ser nombrada Pilar “rubia”

Pocos tal vez recordaran que durante el año 2016 Pilar Rubio sorprendió por primera vez a sus fanáticos con un cambio de look espectacular. Pilar lucio una melena estilo bob rubio platino; con lo que ha desatado por primera vez gran polémica. Pilar Rubio subió una imagen a su cuenta personal de Instagam con un look completamente renovado, la imagen alcanzo rápidamente más de 26.000 “me gusta”.

En pocos minutos y millones de comentarios donde le elogiaban su increíble peinado y lo sensual que lucía. Pero también su cambio despertó la duda en muchos de sus seguidores ¿Estará usando peluca o es natural? Por el momento era difícil conocer la respuesta y dado que se encontraba como presentadora en “El Hormiguero” muchos creyeron que se debía a unos de los famosos retos que semanalmente se le imponían.

Luego de ver lo que Pilar Rubio ha sido capaz de hacer en el programa “El Hormiguero” es claro que es capaz de todo; porque nadie se extrañaría si en lugar de usar peluca un día en realidad tomara la decisión de teñir su melena; pero en esa ocasión luego de que la foto se hiciera viral; la colaboradora confeso un poco después que no había cambiado el color de su pelo; que era una peluca; y acto seguido compartió una imagen con su larga y morena melena. Ahora, vuelve a popularizarse una nueva foto de Pilar Rubio con una peluca rubia y pese a que muchos han quedado sorprendidos; otros simplemente se limitan a decir “Estas guapa”.

Pilar Rubio se desnuda y con una peluca rubia

¡Te hemos pillado Pilar Rubio! Que ninguna peluca ha de evitar que sus fanáticos le reconozcan. Esta imagen se ha hecho viral en pocos minutos y se dice que está distrayendo a Pilar Rubio para que pueda concentrarse correctamente en los detalles de su boda; la cual tendrá lugar en Sevilla. Al parecer, Rubio se encuentra preocupada por como la forma en la que Sergio Ramos podría tomar esta foto. La estrella se ha desnudado para diferentes revistas anteriormente y ha pasado ligera de ropa para muchas otras; sin embargo, jamás con la intensidad que se puede ver en esta foto. No es solo su nueva melena rubia la que hace que se vea más sensual de lo normal, su pose y la cama ¡Han dejado a sus seguidores sin palabras!

“¡Esto ya es demasiado!”, “¿En que estaba pensando esta tía?, “¡Madre mía que cuerpazo!” son solo algunos de los múltiples comentarios que se han producido ha consecuencia de esta foto. La influencer se ha atrevido a muchos cambios y retos durante toda su vida, pero esta imagen deja claro, que no lo habíamos visto todo sobre la colaboradora. Por lo visto, su boda con Sergio Ramos no será impedimento alguno para que la guapa Pilar Rubio continúe asombrándonos con sus “selfies” sensuales, imágenes provocadores y sesiones de fotos picantes. Finalmente, aunque sus fotos con peluca rubia han gustado a muchos; también se le ha comentado que aunque se ve muy guapa en las fotos; todos sus seguidores esperan que el cambio sea únicamente temporal; ya que al parecer sus fans la prefieren al natural, con su melena morena.