10 tipos de personas que existen en los grupos de WhatsApp

Comenzamos usando el Whatsapp ¡que novedad! ¡gratis! ¡increíble! Realmente hay personas enganchadas a esta app teniendo en cuenta que son mensajes instantáneos y que nos permite incluso hablar con familiares y amigos que están a miles y miles de kilómetros de nosotros.

Luego empezaron los grupos de Whatsapp. Tenías uno en el terminal. Luego pasaron a dos. Eso no paraba de sonar y sonar ¡eso agobia a cualquiera! Se pasó de querer participar en un grupo a no querer tener ninguno. Creamos grupos para todo: para las madres del colegio, para las del fútbol, las de gimnasio, del trabajo y así un sin fin que no tiene final. Existen los grupos activos y otros que no lo son tantos ¡benditos grupos inactivos! Entérate cuales son tipos de personas que existen en los grupos de Whatsapp.

Los smante de los emojis

¿A quién no le gusta un emoji? Son divertidos. Demuestran que el usuario que está detrás de la pantalla es creativo. A veces el uso excesivo que se hace de los emojis es molesto. Se convierten en verdaderos jeroglíficos y no hay quien entienda nada en el Whatsapp. Según estudios la persona que abusa de esto es una persona inteligente que usa estos símbolos para no tener que elaborar grandes discursos. El emoticon puede ayudar a aflojar tensiones en una conversación que se torna pesada y crispante.

Contesta a los mensajes de forma rápida

Es la típica persona que está con el móvil en la mano todo el día. Es el que más enganchado está. Según estudios sociológicos, estas personas tienen unas alarmas especiales para cada aplicación y reconocerlas. Ellos necesitan pertenecer a algo y ser siempre aceptados por los demás componentes del Whatsapp. Para ellos es algo habitual. Sufren de FOMO y se preocupan de un mensaje leído y no respondido.

El que pone pero a todo

Existe la persona que siempre busca el lado negativo de las planificaciones. Nunca tienen tiempo para salir. Este miembro necesita demostrar su dominio, intentando ser líder para que los planes se cumplan. Alguien negativo, perezoso, malhumorado, tacaño y seguramente egoista, según los especialistas.

Humor a cada minuto

En todos los grupos de Whatsapp existe el que envía a diario un chiste o una broma. Satura la memoria de nuestros móviles. Este perfil son para los que llegaron tarde a la tecnología y que tienen una forma de usar las redes sin tener que escribir. Quieren seguir teniendo presencia en el grupo, pero sin escribir.

Los que sólo usan el audio

Este tipo de personas según los especialistas son los a los que les gusta hablar y escucharse. Persona egocéntricas, pero muy prácticas. Tiene también un lado negativo; disfrutan de los matices que les ofrece usar el audio. No les importa hablar mientras van por la calle o hacen la compra. Lo malo puedes recibir el audio y no poder escucharlo por encontrarte en un lugar adecuado.

Quieren quedar y quedar

No a todos nos gusta estar siempre relacionados con personas a través de una pantalla. Hay personas que toman la iniciativa y proponen organizar una quedada. Suelen ser personas positivas, alegres y llenas de energía. Tienen una capacidad de superación que rozan lo inhumano. No suelen rendirse fácilmente. Suelen ser personas detallistas ¡todo puntos a favor!

Entran y salen del grupo

Cuando entran en un grupo lo hacen para probar. Luego se salen. Más tarde entran. Son personas seguras a las que no les gusta participar en las conversaciones normalmente y desconecta sin miedo a ser juzgados. En su interior sabe que las amistades no se miden por estar o no en un grupo de Whatsapp.

Un grupo para cada cosa

Siempre es la misma persona la que crea un grupo para diferentes eventos. Es una persona a la que le encanta organizar y estar pendiente de los demás. Le gusta la comunicación y la de poder crear infinitos grupos para sentirse líderes.