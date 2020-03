Si hay alguien que se alegre de tu cuarentena por el coronavirus será tu mascota. Tanto tu perro como tu gato seguro que están más felices en estos momentos. Las razones te las vamos a comentar para que te des cuenta de todo lo que te echan de menos. Pero no solo eso, sino que también para ti, serán toda una gran ventaja.

Siempre dicen que no hay mal que por bien no venga. Aunque en este caso, eso de bien no lo solemos encontrar tan fácilmente. En el caso de las mascotas seguro que sí, pero simplemente son un aliciente para sobrellevar estos momentos tan complicados. ¿Quieres descubrir de qué hablamos?