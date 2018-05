Cuáles son los 5 períodos más peligrosos por los que atraviesa cualquier matrimonio

La llegada del primer hijo

Después de un tiempo de adaptación y de convivencia, una pareja decide el tener un primer hijo. Sin duda, es una de las grandes ilusiones para muchas parejas. Traer una nueva vida supone un gran cambio y desde luego, es algo de lo más positivo. Pero aún así, tiene una parte un tanto más negativa. Más que nada porque habrá una carga de estrés bastante importante. Aquí veremos cómo es imprescindible que ambas partes puedan echar una mano.

Si solamente recae todo el trabajo en una de ellas, entonces la carga de trabajo será superior así como el estrés. De ahí llegarán los graves problemas en forma de discusiones y hasta desilusiones. Hay que tener en cuenta que no se dormirá de igual manera, que el cansancio será uno de los grandes protagonistas y como tal, no habrá mucho tiempo para dedicárselo a la pareja. Pero sí, hay que buscarlo, hay que compartir e intentar dividir el trabajo en el matrimonio. Solo así, conseguiremos un equilibrio para que esta etapa no nos lleve al caos.