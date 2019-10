1 Conoce las peores fotos del mundo

Al parecer alguien no se tomó el tiempo para agregar volumen al código Braille que podemos ver la imagen. Tal vez esta persona pensó que las personas que no pueden ver, pueden descifrar el código Braille, aunque este no tenga textura alguna.

Como conocimiento general, estas personas leen el código basados en el orden de los puntos.

Utilizan sus dedos para poder sentir los puntos y de esta forma interpretarlos. Aunque en este rótulo no hay absolutamente nada que “sentir”. Ya que está puesto únicamente para ser visto y no percibido con la yema de los dedos. Queda claro, que es una de las peores fotos que no cumple con su objetivo.