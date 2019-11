1 Botas mosqueteras

Que las botas mosqueteras se llevan es algo que ya sabíamos. Pero ahora Paula nos dice que debemos llevarlas bien altas, por encima de las rodillas.

Lo cierto es que las mosqueteras son unas botas básicas que se repiten como marca de estilo cada otoño. Combinan a la perfección tanto con vestido o falda como con vaqueros. Así que su versatilidad también nos ayudará a decantarnos por este tipo de calzado.

Las puedes encontrar con taconazo y planas, de firmas de lujo y de marcas low cost así que no hay excusas para que no incorpores unas botas mosqueteras a tu armario y a tus looks de otoño.