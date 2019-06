Paula Echevarría vuelve a sorprender a sus seguidores con una foto sin retoques y sin botox, que nadie se esperaba. La actriz fue pillada “in fraganti” por los paparazis mientras salía de compras, pero para sorpresa de los camarógrafos Echevarría lucia como una persona completamente diferente.

Incluso se dice que fue un poco difícil para los paparazis reconocerle, ya que como siempre se le ve muy maquillada, muy arreglada y muy producida; cuando se deja ver en su estado natural sin botox y retoques, no luce para nada como la Influencer con más presencia del país, un título que se ha ganado tras mucho esfuerzo; aunque otros dicen que se lo ha ganado tras copiarse los looks de otras famosas, tal como sucedió con Victoria Federica ¿Fue casualidad o se copió su look? La actriz asegura que no fue algo planificado, aunque muchos no están muy de acuerdo con su versión.

Esta es Paula Echevarría sin botox

¡Vaya imagen! Quien le vea en esta foto no creería que la misma persona que nos sorprende diariamente con sus increíbles atuendos en las redes sociales, pero para sorpresa de muchas; es la misma Paula Echevarría pero sin botox, sin ácido hialuronico ni retoques. Esta es una de las fotos que más ha hecho enfadar a la actriz asturiana, ya que luce muy mal y con un aspecto un poco cansada. La actriz daría lo que fuera para que esta foto sin sus rellenos y extensiones se borrara para siempre del buscador de Google, mas sus detractores se están encargando de hacer esta foto cada vez más viral.

Los detractores de Paula Echevarría no dejaran que esta foto se olvide tan fácilmente. La actriz no ha tenido las mejores semanas, luego de que fuera criticada por su calvicie, algo con lo que la actriz ha tenido que luchar desde el año 2017; fue entonces cuando comenzaron a salir las primeras imágenes de las profundas entradas de Echevarría que dejaban claro que tenía un fuerte problema de calvicie; sus extensiones le ayudan a disimular un poco la poca cantidad de cabello que tiene. Muchos de sus seguidores admiran su increíble y bien cuidada melena, pero pocos saben que no es nada más que unas muy buenas y bien cuidadas extensiones de cabello.

La imagen de la actriz asturiana se basa sobre su apariencia, la forma en la que viste y las tendencias de moda que marca desde sus redes sociales; pero su apariencia lejos de las cámaras es completamente contraria a la que aparenta en Instagram. Tal y como lo revela esta imagen, sin su botox y sus rellenos Paula Echevarría muestra una piel cansada y envejecida.

La foto donde Paula Echevarría luce irreconocible

Es posible que su fascinación por broncear su piel le está causando muchos más daños de los que la actriz quiere aceptar. Esta foto no miente. En la foto se puede apreciar el estado natural del rostro de la actriz de 41 años de edad; claramente, los años no han pasado en vano, su piel no luce tan tensa como lucia hace un par de años, la flacidez es notoria e incluso muchos aseguran que sus ojos se ven más cansados que de costumbre, incluso con profundas ojeras. Todo esto podría deberse a una mala noche de reposo o podría que ser que a la actriz Paula Echevarría se le olvido ir a su cita para retocar su botox y el ácido hialuronico para devolver un poco de elasticidad a su piel.

Como era de esperar, las críticas no se han hecho esperar y tanto sus seguidores como sus detractores han reaccionado sobre la foto de Echevarría. “Arréglate mujer”, “¡Asusta!”, “Eres muy fea, no eres más que un fraude”, “Me siento engañado” son algunos de los comentarios que le han hecho a la foto de Paula Echevarría sin botox, muchos aseguran que luce como una persona completamente diferente y que debería dejar de broncearse tanto para no seguir dañando su piel, a la cual claramente le hace falta una buena dosis de hidratación.

Paula Echevarría es el rostro de diferentes firmas de moda, por lo que le es preciso verse bien en todo momento; pero con esta foto circulando por las redes sociales muchos temen que algunas marcas se sientan engañadas y cancelen sus contratos con la actriz asturiana, quien por lo que se puede ver en la foto podrían no estar pasando por uno de sus mejores momentos actualmente.