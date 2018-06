Parejas swingers: 10 reglas de no debes olvidar

No es no

En el ambiente swinger nada se hace de forma forzada. Todo tiene que fluir y hay que tener el consentimiento previo de todas las partes. Las cosas forzadas no son bienvenidas. Es por eso por lo que cuando alguien dice no, es no. Ambas parejas, como hemos dicho, tienen que estar de acuerdo con la práctica.

Y lo más importante, nunca hay que preguntar por qué no. Es la decisión de la pareja y hay que respetarla por encima de todo. Nada de reprochar o de intentar convencer. Esto es sagrado en el mundo swinger y debes tenerlo en cuenta.