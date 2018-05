8 peleas de la pareja real que han dañado el amor entre Felipe y Letizia

Pontificado del Papa Francisco

Son muchos los que afirman que eso de la religión no va mucho con Letizia. Aunque cierto es que solo ella sabrá hasta qué punto puede ser verdad. Cuando la reina no está cómoda en algún lugar, se le nota. Tampoco es que disimule demasiado y es por ello que aquí no se iba a quedar atrás.

Durante el Pontificado del Papa Francisco, las noticias y las imágenes saltaron como la pólvora. Había numerosos representantes de la realeza así como otros grandes mandatarios. Letizia parecía no estar cómoda. Antes de todo ello terminara, le comentó a su marido que era mejor irse y como no, ella se retiró yendo Felipe detrás para no dejarla sola.