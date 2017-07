¿Para que sirven los nuevos billetes de 0 euros?

Desde este mes de junio Alemania cuenta con la circulación de un nuevo billete aprobado con el permiso del Banco Central Europeo (BCE), eso no tendría nada de extraordinario si no fuera porque lo curioso es que se trata de billetes de 0 euros, lo que significa que no tienen ningún tipo de valor, por ese motivo es imposible hacer ninguna transacción con ellos. Pero es que ahí no queda todo, además de no tener ningún valor, conseguir este billete vale dinero, es decir estos billetes están en venta por 2,50€ cada uno de ellos, pero entonces ¿cuál es su función? ¿por qué han surgido estos billetes de 0 euros?

Pues bien, este nuevo billete se ha creado pensando en los coleccionistas, apasionados de la numismática y turistas varios que visiten el estado alemán de Schleswig-Holstein, al norte del país. El billete cuenta con un cero enorme en la tipografía habitual de los billetes europeos y en uno de los reversos del billete se puede observar al buque alemán Gorch Fock II, situado en Kiel, capital de estado, y al girarlo, en la cara contraria se ve un collage con algunos de los principales monumentos del continente europeo: la Sagrada Familia, el Coliseo romano, la Torre Eiffel y la Puerta de Brandemburgo.

El país alemán puso mucho interés en la creación de este billete de 0 euros y en que fuese un billete legalmente real pero que a la vez no tuviera ningún valor de transacción ni ahora ni nunca. Para ello, el país germánico elaboró un proyecto de ley, que fue aprobado por el BCE, llamado Der Null-Euro-Schein richte (En alemán “proyecto de euro cero”).

Como es real, este billete de 0 euros está impreso en el papel de moneda y tampoco escatima gastos en los típicos e indispensables elementos de seguridad como con los que cuenta cualquier otro billete del sistema monetario europeo (SME): marcas de agua, sello holográfico, relieves e hilos de Seguridad.

La creación de este billete puede parecer a priori algo absurdo, sin duda, en la primera tirada que hicieron de 5.000 impresiones de estos billetes de cero euros resultó que se agotaron todos en la escalofriante cifra de menos de 24 horas. Sorprendentemente, los coleccionistas de la numismática se han visto encantados con esta curiosa y extravagante idea y ante la expectación generada, el estado alemán y el banco central europeo ya han avisado de que hay prevista una nueva tirada y esta segunda edición verá la luz a finales de julio o principios de agosto. Y aunque no podrás invitar a tus amigos a unas cañas, ¿te vas quedar sin tu original billete de cero?