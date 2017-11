Hay cosas que parecieran no tener explicación, las cuales no pueden ser explicadas por la ciencia o por la lógica; y es ese misterio lo que puede llegar a causar miedo o terror en las personas. A continuación, veremos los objetos malditos más misteriosos y terroríficos de la historia, que han causado eventos o situaciones extrañas, las cuales no se han podido explicar.

Algunos de estos objetos poseen un pasado misterioso, los cuales pueden incluso llegar a ser trágicos, por lo que se pueden considerar como embrujados. Incluso han sido la inspiración para muchas películas de terror y suspenso. Y, aunque parezcan objetos comunes e inocentes, hay algo en ellos que no resulta normal y que nadie ha podido entender.