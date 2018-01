¿Por qué no me interesa cambiarme de compañía telefónica?

¿Me interesa cambiarme de compañía telefónica?

Hoy en día existen numerosas compañías telefónicas que nos ofrecen, no sólo el servicio de llamadas, si no también internet, televisión, y hasta productos como teléfonos o televisiones.

Cuando realizamos una búsqueda para contratar el mejor operador móvil, siempre tenemos en cuenta que nos compense lo que nos ofrecen por lo que pagaríamos. De forma natural, tendemos a buscar lo más económico pero muchas veces lo que conseguimos en realidad es pagar más por menos. También, lo que buscamos puede ser un servicio más amplio, es decir, queremos añadir el servicio de televisión y los canales que ofrecen ciertos operadores. O queremos únicamente tener una tarifa de llamadas y no de internet. Pueden existir mil razones por las que quieras hacerlo, pero tienes que tener cuidado y estudiar todas las opciones posibles.

Cuando consultamos con competidores de la compañía con la que estamos en ese momento, nos hacen contraofertas, unas veces más atractivas que otras. Más gigas de internet, más minutos gratis para hablar al mes, tarifa plana para teléfonos fijos o móviles, una financiación sin intereses para un terminal nuevo. Pero en realidad, y si estudias bien el contrato que luego te hacen firmar para contratar lo que supuestamente te han vendido, te darás cuenta de que hay muchas ‘letras pequeñas’ que no te han contado y de las que no puedes desentenderte ya que has firmado un contrato vinculante. Estas ”omisiones de información’, además, están sujetos a que también firmas una permanencia con una penalización considerable en el caso en el que te quisieras ir antes de lo acordado.

Sin embargo, en la compañía telefónica en la que estás, eres un cliente que paga todos los meses y que consume sus productos. Ellos son conscientes de la competencia que existe y de que se te podría pasar por la cabeza cambiarte. Por eso cuidan a sus clientes con incentivos como hacerles un porcentaje de descuento en la factura durante un año, regalar un teléfono móvil, entregar otra línea telefónica totalmente gratis. Siempre están dispuestos y con buena actitud para ayudarte en los problemas o dudas que te puedan surgir.

En definitiva, aunque estés pagando más de lo que te ofrecen en otras operadoras, lo que ya tienes conseguido, el servicio, la calidad y el precio, lo tienes asegurado y compensa a corto y a largo plazo. Y si, igualmente, deseas cambiarte de compañía, asegúrate de que, aunque te lleve mucho tiempo, no te intentan vender algo que, no es que te mientan, pero que ocultan verdades que luego van a ser prejudiciales para tu factura y que además harán que te arrepientas de haberte cambiado y, para más inri, no puedas hacer nada al respecto.