Mitos que debes olvidar acerca de algunas bebidas que consumes diariamente

Los refrescos tienen más azúcar que otras bebidas, uno de los mitos más extendidos

Uno de los mitos que más se han extendido a lo largo de los años es que los refrescos tienen más azúcares que otras bebidas. Y esto no es realmente cierto. Es verdad que todos los refrescos tienen una gran cantidad de azúcar que no es nada buena para nuestro organismo. Pero no son las únicas bebidas que lo tienen. Incluso las que pensamos que son más sanas llevan una gran cantidad de azúcar.

Los zumos envasados, por ejemplo, suelen tener un 10% más de azúcares añadidos que los refrescos. Y aún así se consideran saludables. Es por eso por lo que nosotros recomendamos que ambos productos se consuman con moderación. ¡Nada en exceso es bueno!