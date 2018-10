Vladimir Putin es el presidente de la Federación Rusa como todos sabéis. El abogado y político viene de una familia bastante humilde, aunque él supo ganarse poco a poco el puesto de trabajo que hoy por hoy, tiene. Pero lo cierto es que su vida privada siempre ha quedado en un segundo plano, sobre todo cuando se habla de sus hijas.

Parece que ellas no quieren salir a la luz y no les gusta ser imágenes públicas. Por lo que cada una vive su vida de una manera sencilla y haciendo en todo lo momento lo que más les gusta. De ahí que hoy arrojamos algunos datos sobre las misteriosas hijas de Vladimir Putin que no sabías.