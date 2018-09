666 endemoniado y otras mentiras que todo el mundo todavía cree

666 endemoniado

Fue en la biblia donde se hablaba de un ser con varias cabeza y cuernos que salían de todas ellas. Además procedía del mar y contaba con el número 666. Hay que decir que el número 6 representa la imperfección y a los enemigos de Dios. De ahí que siempre se haya pensado que dicho número provenga del demonio. Además, al estar repetido tres veces, nos vendrían a dar cierto énfasis mayor. Así que, durante mucho tiempo se ha dicho que es una de las marcas que representa el mal.

Hace muchos años también se cuenta que hubo un emperador, Nero Caesar que perseguía a los cristianos y por su maldad, le llamaron bestia. De ahí que, nuevamente, todo esté vinculado. Pero lógicamente se queda en historia o incluso leyendas. Porque el número no tiene nada de endemoniado y aunque no lo hemos creído siempre como uno de los mitos más comentados, no tiene mucho más qué decir, que ser una cifra como otra cualquiera.