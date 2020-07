Hay cosas que parecen imbatibles, pero la verdad es que no lo son. Muchos españoles han hecho historia en distintas disciplinas para hacerse con un Récord Guinness. Nadie lo puede negar, España se caracteriza por tener gente que no le tiene miedo a nada, y le hace frente a los desafíos que se le presenten de una manera envidiable. Y es que el ciudadano español por lo general, se crece y logra hazañas que quizás no tenía en su mente. Pero eso forma parte del crecimiento, evolución, y la diversidad que existe en el país.

Para llegar a este éxito, desde luego estas personas han tenido que demostrar sus capacidades, y sobre todo la fuerza, porque la verdad es difícil ganarse el reconocimiento como el mejor del mundo. Te invitamos a conocer cuáles son los Récord Guinness batidos por españoles, y que merecen la pena nombrar. Posiblemente no los conoces, pero te vas a sorprender.