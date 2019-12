1 Dabuten, una de las expresiones españolas más conocidas

Una de las expresiones españolas más conocidas es esta. Aunque en ocasione también hemos escuchado Dabuti. Parece ser que su origen llega de toda una anécdota. El rey Amadeo de Saboya estaba celebrando su ascenso al trono y le pidió a un camarero que le sirviera su vino favorito que procedía de una bodega llamada ‘Da Butti’. Pero parece que el camarero no sabía qué vino era.

Por lo que el propio Amadeo quiso agradecer a todos los presentes su presencia con las siguientes palabras: “Aunque no seáis la familia con la que me crié, lo parecéis y que este vino aunque no lo sea, me parece Da Butti. Por eso, se quedó la expresión con un significado de genial o bueno. ¿La habías escuchado en alguna ocasión?