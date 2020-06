Las medidas de seguridad en relación a la necesidad de distanciamiento social tienen el objeto de evitar la propagación del coronavirus tras el éxito del confinamiento, aseguran desde el Gobierno. La desescalada ha de ser igualmente exitosa y por eso, hay que tratar de respetar la distancia de seguridad. No vayas a sitios donde se concentre mucha gente, usa mascarilla en todos los espacios públicos cerrados y en la calle, siempre y cuando no sea posible respetar la distancia de seguridad, aplícate gel hidoralcohólico, usa guantes (e intenta mantenerlos limpios, si no al final es peor el remedio que la enfermedad.

La mayoría de la población ha asumido la situación con aparente normalidad y respetan las medidas de distanciamiento aprobadas por el gobierno y promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero algunas personas van mucho más allá en su intento de protegerse y proteger a los demás. Gorros con churros de natación, globos, gorros que imitan ramas de árboles o hélices de helicóptero, zapatos de metro y medio… Estas son las medidas más raras que se han visto para respetar el distanciamiento.

Si quieres pasar un buen rato con las cosas más raras que hace la gente para no contagiarse, sigue leyendo este artículo. Promete ser muy divertido. ¡Vamos allá!