Visto y no visto: las bodas de los famosos que duraron poco

No todas las bodas resultan ser un final feliz. Hay muchas de ellas que, por desgracia, acaban al cabo de los años por falta de amor. Pero la cosa no queda ahí, no, sino que también existen los matrimonios fugaces, esas bodas de los famosos que duraron poco, o muy poco, dependiendo del caso. Algunas de ellas duraron solo días.

A continuación vamos a conocer algunos de esos matrimonios fugaces que parecía que iban a estar juntos para siempre pero que, al final, resulta que no, que el amor duró más bien poco. ¡No te lo pierdas!