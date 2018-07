Signos de que un perro está a punto de atacarte

Comportamiento del perro antes de atacar

En primer lugar están las llamadas conductas de desplazamiento. En ellas, el perro no irá directamente hacia su atacante, sino que todavía se dará unas cuanta vueltas antes. Cuando sucede este primer paso, no siempre es fácil el saber qué es lo siguiente que ocurrirá. No es una de esas señales que nos hagan intuir que estamos en peligro.

Lo cierto es que el animal va a rascarse durante bastante tiempo y a olfatear todo el suelo. Como vemos estas dos señales pueden ser el inicio de muchas otras acciones y no siempre tener que terminar en un ataque. Pero parece que se trata de un síntoma cuando viene unido a otros varios. De ahí que tengamos que estar siempre alerta por lo que pueda pasar.