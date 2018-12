Cómo es el sentimental luto de los animales

El luto de los animales también existe. Aunque no lo creamos, no solo nosotros sentimos la pérdida de un familiar o amigo. Porque los animales también siguen su propio luto, que no es otro que una manera de exponer sus sentimientos. Al igual que pasa con los humanos, no todos expresamos del dolor y la tristeza de manera similar.

Algunos lloramos hasta que no podemos más y otros, se contienen llevando el intenso dolor por dentro. Quizás esta última opción es lo que se asemeja más al luto de los animales. Aunque hoy veremos que todos ellos nos pueden llegar a sorprender. Tienen unos fuertes sentimientos que debemos cuidar siempre que podamos.