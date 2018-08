10 recetas caseras para evitar las pulgas en tu mascota y en tu casa

No es algo que suceda con mucha frecuencia, pero sí puede ocurrir. Evitar las pulgas en nuestras mascotas nos ayudará también a que no se propaguen por nuestra casa. Porque si no lo sabías, una pulga puede poner más de 50 huevos cada día. Lo que nos está dando cifras que asustan realmente.

Así que, como no queremos gastar de más, nada como invertir en recetas caseras para ello. Porque son las mejores soluciones, sin lugar a duda. Verás cómo te deshaces del problema en un abrir y cerrar de ojos. Evitar las pulgas en tu mascota ya es más sencillo que nunca.