Las 10 razas de perros más peligrosas del mundo

Bóxer

La raza de perros Bóxer está considerada como una de las más peligrosas del mundo. Es un perro de origen alemán usado principalmente en la Primera Guerra Mundial, aunque tampoco se salvó de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué están considerados perros peligrosos? Por tener un aspecto robusto, una cabeza grande y una mandíbula muy fuerte.

Pero en realidad estos perros no son nada agresivos si no se les enseña a atacar, es más, es una de las razas de perros que mejor se lleve con los niños. Es protector, juguetón, dócil y sociable, aunque hay que destacar que es bastante desconfiado y que esto le puede volver un poco agresivo, pero si se educa no hay ningún tipo de inconveniente.