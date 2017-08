Miley Cyrus  y otros famosos que son inseparables de sus mascotas

Ashley Tisdale

No podemos ignorar la cara de ternura que tiene la mascota de la chica que interpretó a Sharpay Evans en las películas de “High School Musical”. Pero esta no es la única mascota que tiene la actriz, modelo y cantante de 32 años, En total, tiene dos pequeñas compañeras de vida: “Maui” y “Blondie”

Tisdale puede agregar a su currículo que es toda una entrenadora de perritas raza Maltipoo, pues tanto Blondie, como Maui son de esta raza. Blondie fue la primera de las dos, por eso siempre la ha acompañado a todos lados. Incluso tiene una participación en el vídeo musical “There`s something about Ashley”. Sin embargo, Maui tiene un nombre especial para Tisdale. Maui, es una playa en Hawaii a la que Ashley le encanta ir. No sabemos cuál será la Maltipoo favorita para Tisdale, lo que sí sabemos es que la convierten en uno de los famosos que son inseparables de sus mascotas.