Las mascotas son compañeros que, para muchas personas, se convierten en otro miembro de la familia. Cariñosos, juguetones y en algunos casos, demasiado desastrosos. Para honrar sus travesuras, te traemos una recopilación con varias fotos, donde verás a mascotas que la liaron para sus dueños, dejando todo patas arriba.

Si has sido dueño de una mascota, de seguro has pasado por esto: unos cojines rotos, el cesto de la ropa sucia abierto, entre otros. Sin importar cómo haya sido tú experiencia, hay que admitir que en todos los casos, no podemos molestarnos con nuestras mascotas. Y después de limpiar todo, nos reímos a carcajadas al recordarlo.