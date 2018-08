Fotos que demuestran que los gatos odian su vida

Un gato sobre la cocina

Lo que sí es cierto de los gatos es que parece que no le temen a nada. Aunque sí hay muchas cosas a las que prefieren no acercarse. En este caso, así da la sensación. Porque nos vamos a imaginar que en la cocina se estuvo cocinando y que ahora, la temperatura ha bajado y mucho. Ya que sino, no entenderíamos el porqué de estar tumbado ahí el gato. Lo cierto es que son animales que buscan mucho el calor. Sobre todo en época invernal siempre están intentando descubrir nuevos sitios.

De ahí que tengamos que ver una imagen como la que os dejamos sobre estas líneas. Los hornillos también aguantan el calor, una vez apagados. Aunque la verdad es que seguro que está bastante templado, porque sino, no creemos que el gato pudiera estar a sus anchas, por mucho frío que tuviera. Lo cierto es que quizás sea uno de los lugares donde no lo iríamos a buscar. Pero mira por dónde, sí estaría allí como si nada. ¡Quizás sea él el nuevo ayudante en la cocina!.