Fotos de los 10 perros más tiernos del mundo

Dos cachorros

Comenzamos fuerte ya que en lugar de uno, ahí tienes dos de los perros más tiernos del mundo. El cachorro blanco terrier es nuestro protagonista de este momento. Sin duda, todos los amantes de los animales estarán encantados en este momento. Quizás no son muchas las palabras para definir una imagen como ésta, que hasta más bien parece una postal.

Sin duda, debido a su tamaño así como su cara de lo más dulce, nos hace que no podamos separar la mirada de ella. Uno parece que con el calorcito del lugar, ya ha llegado Morfeo para hacer que descanse. Pero el otro, todavía no tiene ese sueño intenso de su compañero. Así que, no puede evitar el posar para una foto tan especial como la que vemos.