Datos sobre los gatos que te dejarán pensando

Chocolate o café

En ocasiones, cuando tenemos una mascota siempre solemos darle de comer cosas, que realmente no toleran como nosotros. Pero claro, no nos damos cuenta de ello. Seguro que más de una vez, has estado tomando un poco de chocolate y le das dado un mordisco que, el gato en cuestión ha recibido con gran interés. Pues no debes de seguir haciéndolo.

Parece que para ellos, el chocolate puede llegar a ser bastante perjudicial. Del mismo modo, algo similar ocurre con el café. Aunque sin duda, quizás este último ingrediente sea más complicado para que lo tomen. Si le das leche, que sea sola y por el contrario, nada de dulces de tipo chocolate si queremos que nuestro gato esté más saludable que nunca.