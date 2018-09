Alertas que te da un perro cuando tiene pensado atacarte

Gruñidos entre dientes

Si el perro está incómodo se va a notar. Uno de los detalles en los que nos vamos a fijar es que mostrará los dientes más de lo habitual. Esto ya indica que algo sucede o que está por suceder. Pero es que además, los gruñidos no faltarán. Será una combinación de ambos aspectos los que den lugar a algunas sospechas por nuestra parte. Por lo menos, se encarga de avisar con antelación.

Eso sí, los gruñidos son un poco entre dientes. Es decir, no serán demasiado sonoros, pero sí que contarán con un ligero ruido, perceptible. Por lo que debemos estar preparados porque algo se avecina. Claro que en ocasiones, puede mostrar los dientes, pero sin emitir sonidos. No hay una regla exacta, pero desde luego, si sucede lo que venimos comentando, hay que pensar que algo no va bien.