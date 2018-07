Las preocupantes razones para nunca adoptar un Pit Bull

Al Pit Bull se le conoce por ser un perro fiel y obediente. Y todo esto es verdad. el Pit Bull es, además, uno de los mejores guardianes, pero, ¿Es el mejor perro para tener en casa? No, no lo es. Y mucho menos si no se tiene tiempo para cuidarlo.

A continuación vamos a dar las razones para nunca adoptar un Pit Bull si no dispones ni del tiempo suficiente ni de los medios. El Pit Bull es un perro que necesita muchos cuidados, aunque no lo parezca, y el tiempo es vital para estar con él y poder educarlo y adiestrarlo, que es una parte muy importante de adoptar un Pit Bull.