Macarena Gómez, la famosa actriz de la renombrada comedia de los hermanos Caballeros; ahora protagoniza gran polémica, debido a una foto que publico en su cuenta personal de Instagram; la cual ha sido víctima de múltiples críticas; sin embargo la actriz ha decidido no prestarles mayor atención y se le ve mayormente enfocada en que Telecinco le encuentre un sitio; ya que pese a las constantes publicidades aún no hay fecha; “La que se avecina” tampoco será emitida en abril y debido a la cantidad de capítulos con los que cuenta la temporada no se hará en este semestre debido a que a finales de junio se terminara la temporada.

Por el momento tampoco será factible que la cadena le encontrara un hueco en septiembre; tras la llegada de la segunda tan esperada temporada de “Vivir sin permiso”; además de contar con la nueva edición de “Gran Hermano VIP”; y debido a que la cadena no tiene buena organización para los “realities” por el momento Macarena Gómez se toma su tiempo para disfrutar de su vida, dar paseos por la montaña y por lo visto; también para comprar una nueva mascota…¿Quieres ver la polémica foto de mascota y el letal ataque de Aldo Comas, a las críticas sobre su mujer?