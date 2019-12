1 Mascarillas hidratantes

Es cierto que cuando la piel no presenta ningún problema básico, no quiere decir que no necesite de nuestra ayuda. Porque el cuidado de la misma siempre es algo necesario. Es por ello que ya sea en las diversas estaciones o por otros motivos, la piel tiende a resecarse ligeramente. Esto nos provoca un poco de picor y también de irritación en algunas zonas.

Pues tiene remedio con una de las mascarillas naturales e hidratantes. Para ello, es cierto que también hay numerosas recetas, pero nos quedamos con una de las más usadas. Tan solo debes machacar media docena de fresas y mezclar con una cucharada de miel. Aplícate el resultado sobre la piel del rostro y deja que haga su efecto durante unos 15 minutos. Luego tan solo debes lavar el rostro con agua y listo.