Malú y otros famosos que no le gustan los fans

No todos los famosos tienen una buena relación con sus fans. Algunos prefieren no tener ningún tipo de contacto con ellos, a pesar de que están agradecidos por tener tantos seguidores ya que eso es lo que, finalmente, les ha llevado a la fama. Pero prefieren no tener que pararse y hacerse fotos con ellos.

¿Quiénes son estos famosos que no le gustan los fans? A continuación vamos a conocerlos. Seguro que alguno de estos famosos que prefieren no cruzarse con los fans te sorprende. ¡Nadie espera que un famoso se moleste por ser parado por uno de sus fans! ¿No es cierto? Pero resulta que algunos famosos sí que se molestan.