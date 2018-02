Lugares recónditos llenos de bacterias que desconocías

Hay algunos lugares que son un tanto recónditos, pero que están llenos de bacterias. Algo que necesitas tener en cuenta porque quizás, no lo hayas pensado. Son muchas las zonas donde podemos estar ante esos pequeños seres que crecen en algunos sitios muy concretos.

Los gérmenes o las bacterias también conviven con nosotros, aunque no siempre pensemos que sí lo hacen. No se ven, pero cierto es que algunos focos son básicos para hacer que se extiendan y que estén en su hábitat natural. Hoy vamos a ver esos lugares más ocultos pero que no por ello, se quedan libre de los hongos.