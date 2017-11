10 razones por las que odiar a Papá Noel (y no a los Reyes Magos)

Las cabalgatas de los Reyes Magos

¿Quién no ha salido el 5 de enero, emocionado por las cabalgatas? Y lo que más les hace ilusión a los pequeños, es salir a coger caramelos. Navidad es una época muy feliz, pero Papá Noel no es la gran cosa. Es decir, podrá tener renos, un traje rojo y vivir en el Polo Norte, sin embargo, no se compara con nuestros queridos Reyes Magos.

Aunque van en camellos o caballos, los niños disfrutan ver las carrozas, imaginando que son lujosas sedas. En algunos lugares costeros, los Reyes Magos incluso llegan por el mar. ¿Acaso podría ser más espectacular? La respuesta es un rotundo no. En cuanto a Papá Noel, debemos estar dormidos para que venga. Es evidente quién es el mejor.