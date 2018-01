Los objetos más extraños nunca vistos en Wallapop

¿Tienes algo que ya no necesitas? ¿Has comprado algo que no puedes devolver pero que no quieres? Hoy en día existen muchas webs/aplicaciones a través de las cuales puedes encontrar o vender tanto productos como servicios que tengas o necesites.

Una de ellas, y de las más conocidas, es Wallapop. Un aplicación de compra y venta, o de intercambio, en la que la gente sube lo que tiene y no necesita. Pero a veces, la gente tiene cosas sorprendentemente raras y fascinantes. Si quieres verlas, sigue leyendo, porque no tiene desperdicio.