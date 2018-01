Los inventos españoles han recorrido el mundo y es que, en general, todo lo que inventan los españoles triunfan. Desde la fregona hasta el palo del chupachups. Además, seguro que la mayoría de cosas que tienes en casa han sido inventadas por los españoles y no lo sabes, ¿No crees? Te sorprenderá conocer todos los productos que los españoles han sido capaces de crear y que no han sido tan reconocidos como deberían, o al menos no dentro del país.

A continuación vamos a conocer los objetos inventados por españoles que seguro que tienes en casa, la mayoría de ellos incluso son de diseños y reconocidos alrededor de todo el mundo. Así que pon el ojo y atento a lo que tenemos que contarte.